Сборная Румынии обыграла команду Черногории в отборе ЧМ-2018

Мужская сборная Румынии в четвертом туре европейского квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года в четырёх партиях обыграла команду Черногории со счётом 3:1. Для сборной Румынии эта победа стала второй подряд на данном этапе отбора. Ранее хозяева обыграли команду Косово (3:0). В первых двух турах румыны уступили лидерам – россиянам и эстонцам. Черногорцы выиграли только один матч, на тай-брейке одолев венгров (3:2).

Волейбол. Отборочный турнир чемпионата мира — 2018. Мужчины. Группа D. Таллин. Четвертый тур

Черногория – Румыния — 1:3 (23:25, 25:21, 21:25, 21:25).