Московское «Динамо» сохранило в составе Гончарову на сезон-2017/18

Женский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) сохранил в составе на сезон-2017/18 Наталию Гончарову, несмотря на серьёзный интерес к ней нескольких иностранных клубов, сообщил генеральный директор столичного клуба Владимир Зиничев.

«Мы продлили контракт с Гончаровой на следующий сезон. Наташа говорила, что ей комфортно в „Динамо“, всё-таки её связывают с клубом долгие годы. Мы смогли сохранить Наташу на фоне большого количества предложений от других команд, в том числе и иностранных. Переговоры с лидером команды, которым интересуются другие клубы, всегда непросты, но они увенчались успехом. Между нашим клубом и игроком существует давняя взаимная симпатия», — приводит слова Зиничева «Р-Спорт».

Гончарова выступает за «Динамо» с 2008 года. В составе бело-голубых она трижды становилась чемпионкой России и обладательницей Кубка страны. В составе сборной России Гончарова побеждала на чемпионате мира — 2010 и дважды (2013, 2015) выигрывала золото чемпионатов Европы.

Хорватская нападающая Майя Поляк покидает клуб, так как близка к завершению карьеры, срок контракта доигровщицы Анастасии Марковой с «Динамо» истёк. Клуб заинтересован сохранить в составе Бетанию де ла Круз де Пенья, о чём ведутся переговоры с представляющим волейболистку президентом Федерации волейбола Доминиканской Республики.