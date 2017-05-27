Сборная Эстонии одержала 4-ю победу в отборе ЧМ-2018 по волейболу

Мужская сборная Эстонии в четвёртом туре европейского квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года в четырёх партиях обыграла команду Венгрии со счётом 3:1. Для сборной Эстонии эта победа стала четвёртой подряд на данном этапе отбора. Ранее хозяева обыграли команды Румынии (3:1), Косово (3:0) и Черногории (3:0). Сборная Венгрии потерпела третье поражение на турнире.

Завершит игровой день встреча сборных России и Косово.

Волейбол. Отборочный турнир чемпионата мира — 2018. Мужчины. Группа D. Таллин. Четвертый тур

Венгрия – Эстония — 1:3 (25:20, 15:25, 20:25, 14:25).