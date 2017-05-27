Женская сборная России по волейболу обыграла Турцию в товарищеском матче

Женская сборная России по волейболу начала сезон-2017 с победы в товарищеском матче над командой Турции. Встреча проходила в Стамбуле в рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата мира – 2018, который пройдёт с 31 мая по 4 июня в Хорватии.

Подопечные Владимира Кузюткина одержали победу над турчанками со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:18). По просьбе принимающей стороны был проведён четвёртый сет, который остался за хозяйками — 25:22.

28 мая сборные России и Турции проведут ещё один контрольный матч.