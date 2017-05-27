Рыхлюк: для меня это интересный опыт вернуться в сборную через семь лет

Диагональная «Волеро» Олеся Рыхлюк, ставшая в 2017 году бронзовым призером клубного чемпионата мира в составе швейцарской команды, спустя семь лет вернулась в сборную Украины по волейболу, чтобы помочь команде отобраться на чемпионат мира-2018.

«Для меня это интересный опыт вернуться через семь лет в сборную. Последний раз выступала в качестве молодого перспективного игрока, вернулась в качестве взрослого, уже с богатым международным опытом. И постараюсь поделиться этим опытом с молодыми девушками. Особых проблем нет. Конечно, нужно время, чтобы сыграться со связующими, но ничего страшного нет. Почему вернулась? Сейчас изменилось руководство Федерации волейбола Украины, по-человечески попросили, и я согласилась. До этого были несколько иные отношения с Федерацией.

Усталость в конце сезона, конечно, чувствуется. Но осталось всего две недели. Квалификация сыграю — и уже будет отпуск. Поэтому выдержу (улыбается). Адаптация заграницей? Это нелегко, конечно. Но такие реалии, клубном волейболе Украине, к сожалению, амбиций и финансовых возможностей играть на высоком уровне нет. Поэтому приходится ехать за границу. Но ничего. За семь лет уже привыкла. В Швейцарии вообще чувствую себя, как дома», — приводит слова Рыхлюк Федерация волейбола Украины.