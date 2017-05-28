Капитан сборной Косово: мы все знали, кто выиграет матч с Россией

Капитан сборной Косово Валон Никки прокомментировал поражение своей команды от россиян со счётом 0:3 в матче европейской квалификации чемпионата мира – 2018. Ни в одной из партий подопечные Сергея Шляпникова не позволили соперникам набрать более 9 очков.

«Мы все знали, кто выиграет этот матч, потому что сборная России — одна из сильнейших в мире. Тем не менее это огромный и очень полезный опыт для нашей команды», — приводит слова Никки официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

В заключительном матче квалификации россияне сыграют с командой Эстонии.