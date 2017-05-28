Волейболисты Черногории обыграли команду Косово в отборе на ЧМ-2018

Мужская сборная Черногории по волейболу в пятом туре европейского квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года в трёх партиях обыграла команду Косово. Для сборной Черногории эта победа стала второй на данном этапе отбора. Ранее черногорцы на тай-брейке обыграли команду Венгрии (3:2). Волейболисты Косово за весь турнир выиграли только одну партию — у команды Румынии (1:3).

Волейбол. Отборочный турнир чемпионата мира — 2018. Мужчины. Группа D. Таллин. Пятый тур

Косово – Черногория – 0:3 (15:25, 9:25, 15:25).