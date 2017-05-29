Лешуков/Лихолетов и Мотрич/Холомина выиграли 1-й этап ЧР по пляжному волейболу

Победителями первого этапа чемпионата России по пляжному волейболу, который прошел в «Волей Граде» Краснодарского края, стали Илья Лешуков / Александр Лихолетов (ВК «Подмосковье») и Ольга Мотрич (НП ЦВ «Энергия», Москва) / Светлана Холомина (ВК «Обнинск», Калужская область).

В решающем матче мужского турнира Лешуков и Лихолетов обыграли пару из Обнинска Олег Стояновский / Артем Ярзуткин со счётом 26:24, 21:16. Бронзовые медали завоевали Вячеслав Красильников и Никита Лямин из Краснодара.

В женском финале Мотрич и Холомина обыграли столичных динамовок Екатерину Бирлову и Евгению Уколову со счётом – 21:17, 22:20. Бронзу завоевали Александра Моисеева и Екатерина Сырцева (ВК «Подмосковье»).