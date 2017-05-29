FIVB: волейбол будет представлен и на летних, и на зимних ОИ

С 31 мая по 4 июня в Москве пройдут матчи Мирового тура по пляжному волейболу — крупнейшего события в этом олимпийском виде спорта. В столицу России приедут 96 сильнейших команд со всего мира. В день открытия московского этапа — 31 мая — звёзды мирового пляжного волейбола посетят всесезонный комплекс «Снежком» в Красногорске, чтобы принять участие в первом в истории Суперкубке России по волейболу на снегу.

Волейбол на снегу — новый, но быстроразвивающийся как в мире, так и в России вид спорта. В конце 2016 года был официально признан Министерством спорта России, а в апреле 2017 года в Сочи состоялся первый в истории чемпионат России. В Европе два года подряд проходят матчи Европейского тура по волейболу на снегу, призёрами и победителями которого уже становились команды из России.

Международная федерация волейбола уже озвучила планы сделать волейбол первым в истории видом спорта, который будет представлен и на летних, и на зимних Олимпийских играх.

«Во время Олимпийских игр–2016 волейбол (и классический, и пляжный) стал самым посещаемым видом спорта среди всех представленных на летних Играх. Теперь мне хочется подарить возможность насладиться этим великолепным зрелищем и фанатам зимних Олимпийских игр. Уверен, волейбол на снегу должен стать отличным способом воплощения этого желания в реальность», — отметил президент FIVB Ари Граса.

С 13:30 до 16:30 у всех болельщиков будет уникальная возможность взять автограф, сфотографироваться и пообщаться со звёздами мирового пляжного волейбола, включая действующих олимпийских чемпионов Алисон/Бруно и других бразильцев, а также спортсменов из США, Италии, Латвии и многих других.

Кроме того, сыграют в «Снежкоме» и сильнейшие российские пары, которые разыграют Суперкубок России по волейболу на снегу.