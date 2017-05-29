Щербань не попала в состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2018

Женская сборная России по волейболу прибыла в Осиек (Хорватия) для участия в отборе на ЧМ-2018. Соперниками подопечных Владимира Кузюткина будут команды Австрии, Хорватии, Греции, Венгрии, Грузии.

В Хорватию команда добиралась из Стамбула, где 27 и 28 мая прошли два контрольных поединка со сборной Турции. Россиянки прилетели в Загреб, а оттуда почти четыре часа добирались автобусом до Осиека. В составе команды те же игроки и тренеры, что участвовали в играх в Турции. Из игроков первоначальной заявки на отборе не сыграет Яна Щербань, проходящая восстановительные мероприятия в Москве, сообщает пресс-служба женской сборной России.

Расписание игр с участием сборной России:

31 мая 15:00 Россия — Австрия

1 июня 17:30 Россия — Грузия

2 июня 17:30 Россия — Греция

3 июня 17:30 Россия — Венгрия

4 июня 20:00 Россия — Хорватия