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В финале ЧЕ по волейболу среди полицейских Россия сыграет с Болгарией

29 мая 2017, понедельник. 23:44. Волейбол

В Варне (Болгария) проходит 10-й чемпионат Европы по волейболу среди полицейских. В течение пяти дней сильнейшие сборные, представляющие полицейские ведомства восьми европейских стран, прошедшие через отборочные матчи, борются за медали соревнований. Российскую Федерацию представляет команда «Динамо» Республики Татарстан, завоевавшая это право на чемпионате общества «Динамо».

Команда России, выиграв в полуфинале у французских полицейских со счётом 3:0 (25:16, 25:14, 25:22), вышла в финал соревнований, где встретится с командой Болгарии, также в трёх партиях разгромившей бельгийских полицейских со счётом 3:0 (25:13, 26:24, 25:11). Болгары являются победителями предыдущего чемпионата 2013 года. Финальный матч состоится 30 мая и начнётся в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Волейбол
29 мая 2017, понедельник
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