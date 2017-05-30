«Зенит» представил видео, посвящённое покинувшему клуб Демакову

Казанский «Зенит» представил видео, посвящённое бывшему центральному блокирующему команды Ивану Демакову, — «В 24 года — всё ещё впереди!». В составе коллектива Владимира Алекно Иван стал четырёхкратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка России и трёхкратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной России Демаков выиграл чемпионат мира U21 в 2013 году и планетарный форум U23 в 2015-м.

Видео доступно в официальном аккаунте клуба в Youtube

Демаков продолжит карьеру в «Динамо» из Ленинградской области.