Станиславов: «Локомотив» перевыполнил план на сезон

Генеральный директор новосибирского «Локомотива» Роман Станиславов подвёл итоги выступления команды в завершившемся сезоне. «Железнодорожники» стали финалистами Кубка России и выиграли бронзовые медали Суперлиги.

«Мы выполнили задачу-максимум: выиграли медаль чемпионата страны, вышли в финал Кубка России. Мы планировали, что по итогам сезона получим право сыграть осенью в еврокубках, а в итоге даже перевыполнили план – вышли в Лигу чемпионов.

Новички оправдали надежды. Возьмём братьев Кавику и Эрика Шоджи. Эрик отыграл блестяще и справедливо получил приз лучшему либеро чемпионата России. Его брату Кавике было сложнее – он связующий, и ему нужно было время, чтобы привыкнуть к манере игры новых партнёров. Но в «Финале шести» Кавика сыграл надёжно. Коля Павлов, несмотря на травмы, отработал на 100%. Славу Тарасова мы взяли уже в последний момент. Во многом благодаря ему мы взяли Кубок Сибири и Дальнего Востока, который стал первым трофеем для новой команды. Отметить можно всех. Нашему главному тренеру Пламену Константинову удалось использовать сильнейшие качества игроков. И многие из них за этот год серьёзно прибавили", — цитирует Станиславова «Гудок».