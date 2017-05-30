Бессонная: не считаю, что хорошо провела сезон. Я недовольна

Волейболистка «Ленинградки» Юлия Бессонная оценила своё выступление в завершившемся сезоне. Подопечные Александра Кашина сохранили прописку в Суперлиге по итогам плей-аут.

«Я не считаю, что хорошо провела сезон. Поэтому показатели статистики мне не интересны. Я недовольна. Возможно, недорабатывала на тренировках. Буду стараться это исправить и поменять своё отношение к тренировочному процессу.

Плохое запомнилось больше. Многие девчонки отмечают матч с «Сахалином». Должны были выиграть. Я в этом нисколько не сомневалась. Даже не думала, что что-то может не так пойти…. А вот вспомнилось и хорошее – понравилась игра с Красноярском. Все так хорошо настроились. Я была очень рада.

Меня хорошо приняли в команде. Помогли, где-то что-то подсказали. Поддержали. Конфликтов и проблем нет. Загадывать не могу, но бежать никуда не собираюсь. И очень хочу проявить себя в игровом плане», — цитирует Бессонную официальный сайт клуба.