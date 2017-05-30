Станиславов: состав «Локомотива» изменится примерно на 40%

Генеральный директор новосибирского «Локомотива» Роман Станиславов рассказал о задачах команды на следующий сезон и грядущих изменениях в составе.

«Исходить будем из результатов, показанных в сезоне завершившемся. Постараемся выступить не хуже. С другой стороны, участие в Лиге чемпионов добавит сложностей, потребует дополнительных затрат энергии, сил. Будем учитывать это при расстановке приоритетов.

Насколько сильно изменится команда? Примерно процентов на 40. По разным причинам от нас ушли братья Шоджи, Алексей Самойленко, Станислав Ерёмин… Зато остаются Николай Павлов, Лукаш Дивиш, Сергей Савин, с которым подписан новый контракт, как и с главным тренером Пламеном Константиновым. Он, кстати, очень чётко дал понять, какие игроки ему нужны, учитывая при этом финансовые возможности клуба. И пополнение у нас серьёзное – уже оформили переходы в «Локомотив» диагональный сборной Германии Георг Грозер, Михаил Щербаков из «Кузбасса», который на протяжении двух сезонов становился самым результативным блокирующим чемпионата России. Будет выступать за «Локомотив» и основной связующий сборной Турции Арслан Экши. Наши же воспитанники, сейчас играющие за основную команду, – Евгений Баннов, Максим Белогорцев – останутся в системе клуба, но, возможно, перейдут в аренду, чтобы получить больше игровой практики, набраться опыта. Они, а также другие молодые ребята – это наше будущее», — цитирует Станиславова «Гудок».