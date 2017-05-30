Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Станиславов: состав «Локомотива» изменится примерно на 40%

30 мая 2017, вторник. 16:02. Волейбол

Генеральный директор новосибирского «Локомотива» Роман Станиславов рассказал о задачах команды на следующий сезон и грядущих изменениях в составе.

«Исходить будем из результатов, показанных в сезоне завершившемся. Постараемся выступить не хуже. С другой стороны, участие в Лиге чемпионов добавит сложностей, потребует дополнительных затрат энергии, сил. Будем учитывать это при расстановке приоритетов.

Насколько сильно изменится команда? Примерно процентов на 40. По разным причинам от нас ушли братья Шоджи, Алексей Самойленко, Станислав Ерёмин… Зато остаются Николай Павлов, Лукаш Дивиш, Сергей Савин, с которым подписан новый контракт, как и с главным тренером Пламеном Константиновым. Он, кстати, очень чётко дал понять, какие игроки ему нужны, учитывая при этом финансовые возможности клуба. И пополнение у нас серьёзное – уже оформили переходы в «Локомотив» диагональный сборной Германии Георг Грозер, Михаил Щербаков из «Кузбасса», который на протяжении двух сезонов становился самым результативным блокирующим чемпионата России. Будет выступать за «Локомотив» и основной связующий сборной Турции Арслан Экши. Наши же воспитанники, сейчас играющие за основную команду, – Евгений Баннов, Максим Белогорцев – останутся в системе клуба, но, возможно, перейдут в аренду, чтобы получить больше игровой практики, набраться опыта. Они, а также другие молодые ребята – это наше будущее», — цитирует Станиславова «Гудок».

Источник: Гудок Сообщить об ошибке
Теги
МВК Локомотив Новосибирск Алексей Самойленко Лукаш Дивиш Николай Павлов - волейбол Станислав Ерёмин
Новости. Волейбол
30 мая 2017, вторник
16:45 Источник: Хтей завершил карьеру и стал спортивным директором «Белогорья»
16:23 Тетюхин: остаюсь в «Белогорье» в прежнем качестве и продолжаю бороться
16:02 Станиславов: состав «Локомотива» изменится примерно на 40%
15:07 Бессонная: не считаю, что хорошо провела сезон. Я недовольна
14:08 Толстухина: тренер Гамова всегда говорила, что мне придётся играть либеро
12:23 Станиславов: «Локомотив» перевыполнил план на сезон
11:20 Официальный канал «Динамо-Казань» представил видео самых ярких моментов сезона
10:19 «Зенит» представил видео, посвящённое покинувшему клуб Демакову
09:41 Тахт: в ряде моментов разница в силе сборных РФ и Эстонии была очевидной
29 мая 2017, понедельник
23:44 В финале ЧЕ по волейболу среди полицейских Россия сыграет с Болгарией
22:48 Щербань не попала в состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2018
20:58 Президент FIVB: хочу подарить фанатам зимних Игр возможность смотреть волейбол
19:04 «Метар» будет переименован в «Динамо-Метар»
16:07 Шляпников: Ковалёв только начинает свои шаги в сборной, надо работать
15:05 Ярёменко: отбор на ЧМ был малопоказательным со спортивной точки зрения
14:02 Земчёнок: за год я соскучился по игре, засиделся в «Зените»
13:11 Жигалов: мы перестроились и дали понять эстонцам, что они всё-таки не выиграют
12:20 Михайлов: игру, которую сами от себя ожидали, наверное, в Эстонии не показали
11:12 Шляпников: с такой командой можно решать многие задачи!
10:13 Сборные Франции, Нидерландов и Сербии завоевали путёвки на чемпионат мира — 2018
09:13 Муж Кошелевой вошёл в тренерский штаб «Галатасарая»
00:48 Кошелева представлена в качестве волейболистки «Галатасарая»
00:03 Лешуков/Лихолетов и Мотрич/Холомина выиграли 1-й этап ЧР по пляжному волейболу
28 мая 2017, воскресенье
22:39 Мужская сборная России по волейболу отобралась на ЧМ-2018, обыграв Эстонию
21:15 Михайлов стал лучшим бомбардиром «Зенита» в сезоне-2016/17
20:11 Лихошерстов: в голове держали команду Эстонии, это будет очень важный матч
19:12 Волейболисты Черногории обыграли команду Косово в отборе на ЧМ-2018
18:27 Шляпников: изначально готовились к тому, что матч с Эстонией будет основным
17:15 Сборная Румынии завершила отбор на ЧМ-2018 победой над Венгрией
13:59 Россиянки проиграли сборной Турции в товарищеском матче
11:39 Бартош Курек продолжит карьеру в «Зираат Банкасы»
09:39 Капитан сборной Косово: мы все знали, кто выиграет матч с Россией
00:52 Блокирующая Щукина продлила контракт c «Метаром»
27 мая 2017, суббота
23:49 Рыхлюк: для меня это интересный опыт — вернуться в сборную через семь лет
22:42 Женская сборная России по волейболу обыграла Турцию в товарищеском матче
21:36 Сборная России по волейболу одержала победу над командой Косово за 55 минут
20:06 Сборная Эстонии одержала 4-ю победу в отборе ЧМ-2018 по волейболу
19:39 «Кузбасс» подписал контракт с блокирующим Пашицким
18:32 Московское «Динамо» сохранило в составе Гончарову на сезон-2017/18
17:31 Сборная Румынии обыграла команду Черногории в отборе ЧМ-2018
15:20 «Локомотив» отдал диагонального Баннова в аренду в «Ярославич»
13:33 «Югра-Самотлор» арендовала у «Локомотива» блокирующего Белогорцева
11:50 Шляпников: у Эстонии хорошая команда с хорошими перспективами
10:38 Клюка: в сборной России все радуются каждому очку. Играть так — удовольствие
09:39 Жигалов: не скажу, что сборная Венгрии уж очень слабая
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как сыграют сборные России в квалификации к ЧМ-2018?
Архив →
© championat.com, 2000–2017