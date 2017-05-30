Источник: Хтей завершил карьеру и стал спортивным директором «Белогорья»

35-летний доигровщик «Белогорья» Тарас Хтей завершил карьеру и стал спортивным директором клуба, сообщает «Спорт Бизнес Online”. В минувшем сезоне олимпийский чемпион провёл 20 матчей в российской Суперлиге и 10 в Лиге чемпионов.

В своей карьере Хтей защищал цвета «МГТУ-Лужники» (1998-2003), московского «Динамо» (2003-2005), «Нефтяника Башкортостана» (2005/06), «Искры» (2006-2008) и «Белогорья» (2008-2017).

В 2014 году он стал победителем Лиги чемпионов. Хтей — двукратный чемпион России, победитель Кубка и Суперкубка страны.

В составе сборной России Хтей сыграл 129 матчей, выиграл Олимпиаду-2012, Кубок мира—2011 и Мировую лигу (2002, 2011).