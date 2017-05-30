Сборная России проиграла болгарам в финале ЧЕ среди полицейских

В Варне (Болгария) завершился 10-й чемпионат Европы по волейболу среди полицейских. Российская команда «Динамо» из Республики Татарстан, победившая в отборочном турнире общества «Динамо», в финале в пяти партиях уступила представителям Болгарии. Во встрече за третье место бельгийцы уверенно переиграли французов.

Мужчины. Чемпионат Европы среди полицейских. Варна, Болгария



Финал

Болгария — Россия — 3:2 (25:22, 19:25, 25:19, 11:25, 15:13)

Матч за 3-е место

Франция — Бельгия — 0:3 (13:25, 25:27, 18:25).