Ким не продлит контракт с «Фенербахче» и перейдёт в «Шанхай»

Южнокорейская доигровщица Ким Ён Кун не намерена продлевать контракт с турецким «Фенербахче» и переберётся в китайский «Шанхай», сообщает Sportowe Fakty.

По информации прессы, зарплата Ким в новом клубе составит $ 800 тыс. за сезон.

«Я уже не тинейджер, и длинный сезон в Турции мне уже не подходит. В последнее время мне становилось всё сложнее и сложнее играть за «Фенербахче» и сборную Южной Кореи», — отметила волейболистка.

Ким провела в «Фенербахче» 6 сезонов, а в 2012 году выиграла женскую Лигу чемпионов.