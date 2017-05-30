Бронзовая медалистка Олимпиады-2012 Сакода завершила карьеру

Бронзовая медалистка Олимпийских игр—2012 в Лондоне и чемпионата мира—2010 японка Саори Сакода объявила о завершении карьеры.

«Я приняла решение завершить карьеру. Хочу поблагодарить всех партнёров и тренеров, которые были рядом со мной все эти годы как в клубах, так и в сборной Японии. За 11-летнюю карьеру я прошла через многое, включая травму плеча. Я очень рада, что встретила в волейболе так много хороших людей. Большое спасибо всем за поддержку», — приводит слова 30-летней волейболистки World of Volley.