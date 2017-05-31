Щербаков: о Константинове я слышал только положительные отзывы

Блокирующий Михаил Щербаков прокомментировал свой переход в новосибирский «Локомотив». Ранее победитель Универсиады-2011 защищал цвета кемеровского «Кузбасса».

«Для меня важно, с каким тренером я буду работать. О Пламене Константинове я слышал только положительные отзывы. Он был хорошим игроком и уже проявил себя как тренер. Он показывает положительный результат из года в год, выполняет поставленные перед ним задачи. И это немаловажный фактор. У меня было несколько вариантов перехода, но, повторюсь, большую роль сыграло то, что в Новосибирске работает Константинов.

Я буду делать всё, чтобы моя новая команда побеждала. Никакой тяжести в руках, ногах или голове быть не должно. Я профессионал и все эмоции личного характера оставляю вне игровой площадки. Такова спортивная жизнь. И ничто не сможет помешать мне хорошо сыграть против своей бывшей команды. Не думаю, что испытаю какое-то волнение, уже не в том возрасте", — цитирует Щербакова официальный сайт клуба.