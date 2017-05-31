Станиславов: иногда мы по-доброму шутим, что игроки от нас идут в «Зенит»

Генеральный директор новосибирского «Локомотива» Роман Станиславов рассказал, как относится к тому, что в составе чемпиона России казанского «Зенита» играет немало бывших волейболистов «Локомотива».

«Трудно сказать, что было бы, если бы они играли за «Локо». У нас очень хорошие отношения с казанским клубом, и иногда мы по-доброму шутим, что игроки от нас идут в «Зенит».

Может быть, это и не очень хорошо, когда один клуб всё выигрывает. Но, с другой стороны, попробовать самим сделать так же – всегда вызов. Конечно, мы будем биться. И не только мы. В новом сезоне многие команды усилятся, и чемпионат должен получиться очень интересным», — цитирует Станиславова «Гудок».