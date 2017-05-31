Борщ: задача по выходу в финальный этап Мировой лиги перед РФ будет стоять

Известный российский волейболист и тренер Павел Борщ оценил выступление мужской сборной России в европейском отборочном турнире на чемпионат мира 2018 года. Подопечные Сергея Шляпникова в Таллине выиграли все 5 матчей и завоевали путёвку на первенство мира.

«Я бы не стал делать глобальных выводов. Турнир был специфический. Начался очень рано, после окончания клубного сезона. На осмысленную и целенаправленную подготовку было очень мало времени. В этой связи говорить об уровне игры сборной России я бы не стал. Отметил бы, что задача выполнена, сборная России на чемпионат мира отобралась. Это самое главное.

Было мало времени на подготовку. Команда состояла из людей, которые продолжат участие в Мировой лиге и которые будут отдыхать и лечиться. Поэтому ничего конкретного сказать не могу. Сложно оценивать, когда соперники, за исключением последней игры, заведомо слабее. Да и эстонцы не сильнее. Просто это был последний игровой день. Эстонцы свою задачу выполнили, вышли в следующий раунд отбора на чемпионат мира. В матче со сборной России над ними не было никакого давления. Они могли показать свой максимум и добиться супер результата. Они и показывали свой максимум первые две партии, когда сборная России позволяла им это делать. Поэтому сложно сказать о каких-то новшества в исполнении сборной России. Скорее надо настраиваться на то, чтобы не терять концентрацию, чем на игру, когда ты понимаешь, что, скорее всего, одержишь в ней победу.

Мировая лига? Требовать от обновлённой команды результат, наверное, не правильно. С другой стороны, сборная России – не та команда, которая в любом составе может позволить себе проигрывать часто. Конечно, какая-то скидка будет сделана на обновлённый состав. Но перед тренерским штабом и волейболистами будет ставиться задача каждый матч играть на победу. И задача по выходу в финальный этап Мировой лиги будет стоять», — цитирует Борща «Советский спорт».