Греция на тай-брейке обыграла Венгрию в отборе на женский ЧМ-2018 по волейболу

Женская сборная Греции по волейболу в своём первом матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, который проходит в Хорватии, на тай-брейке обыграла команду Венгрии со счётом 3:2 (25:18, 20:25, 20:25, 25:21, 15:13).

Напомним, что в первом матче игрового дня сборная России выиграла у команды Австрии со счётом 3:0, а следом за гречанками и венгерками на площадку выйдут волейболистки Хорватии и Грузии.

Волейбол. Чемпионат мира—2018. Женщины. Квалификационный турнир. Группа А. Первый тур

Греция – Венгрия — 3:2 (25:18, 20:25, 20:25, 25:21, 15:13).