«Пляжники» Лешуков/Лихолетов вышли в основную сетку этапа Мирового тура в Москве

На этапе Мирового тура по пляжному волейболу, которой стартовал 31 мая в Москве, завершились квалификационные матчи. В соревнованиях мужчин в групповой этап из квалификации пробилась пара Илья Лешуков / Александр Лихолетов, одержавшая две победы. Их первыми соперниками в группе станут Александр Самойлов и Янис Смединьш из Латвии.

С группового этапа вступают в борьбу ещё три российские пары: Олег Стояновский / Артем Ярзуткин встретятся с парой Мартиньш Плавиньш / Харальдс Регза из Латвии. Игорь Величко / Максим Сиволап сыграют с бразильцами Алисон / Бруно Шмидт, а Вячеслав Красильников / Никита Лямин с норвежской парой Андерс Бернтсен Мол / Кристиан Сандье Сорум.

В женском турнире ни одна из российских пар квалификацию не прошла. Таким образом, на групповом этапе сыграют только три пары, представляющие хозяек соревнований. Ольга Мотрич / Светлана Холомина встретятся с бразильской парой Лариса/Талита, Екатерина Бирлова / Надежда Макрогузова со швейцарским дуэтом Нина Бетчарт / Таня Хюберли, а Александра Барсук (Васина) / Евгения Уколова – с американками Эмили Дэй / Бриттани Хочевар.

Матчи группового этапа начнутся 1 июня.