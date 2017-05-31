Сборная Хорватии обыграла команду Грузии в отборе на ЧМ-2018 по волейболу

Женская сборная Хорватии по волейболу в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, который проходит в Осиеке (Хорватия), в трех партиях обыграла команду Грузии со счётом 3:0 (28:26, 25:11, 25:18).

Напомним, что в первом матче игрового дня сборная России выиграла у команды Австрии со счётом 3:0, а затем сборная Греции на тай-брейке взяла верх над командой Венгрии – 3:2.

1 июня россиянки встретятся с командой Грузии, начало матча – в 18:30 мск. Также пройдут матчи Австрия – Венгрия и Хорватия – Греция.

Волейбол. Чемпионат мира—2018. Женщины. Квалификационный турнир. Группа А. Первый тур

Хорватия – Грузия – 3:0 (28:26, 25:11, 25:18).