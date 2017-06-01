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Хтей: понимание, что этой мой последний сезон, пришло после Кубка России — 2016

1 июня 2017, четверг. 09:41. Волейбол

Олимпийский чемпион 2012 года Тарас Хтей, завершивший карьеру и ставший спортивным директором белгородского «Белогорья», в интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Россошику рассказал, когда принял решение уступить дорогому молодым, и поделился воспоминания о лондонской Олимпиаде.

«Понимание, что этой мой последний сезон в большом волейболе, пришло после Кубка России в декабре 2016-го, на котором мы финишировали третьими. Я окончательно понял, что надо уступать дорогу молодым, потому что после стольких операций на тазобедренном суставе я уже был не в состоянии выйти на тот уровень, на котором ещё недавно был способен играть и приносить пользу команде. Полгода я вынашивал эту идею, пока доигрывал сезон. Во время «Финала шести» принял решение окончательно. «Белогорье» — команда максималистов, она ставит перед собой всегда самые высокие задачи. А я уже был не в состоянии помочь ребятам их выполнить: болячек всяких накопилось множество. После этого пообщался с Геннадием Яковлевичем Шипулиным, нашёл в его лице полное понимание и поддержку. Посоветовался с семьёй, где всегда мне шли навстречу.

На Олимпиаде-2012 была удивительная команда, состоящая из сплошных травмированных игроков. И в полную силу по большому счёту никто играть не мог. Но настрой у ребят был такой, что мы не мыслили, что можем вернуться домой без заветного золота. Полагаю, что олимпийскую машину мы завели как раз в 2011-м, выиграв Мировую лигу, когда смогли переломать бразильцам хребет, доказав, что они нисколько не сильнее нас. И победив на Кубке мира в том же декабре, мы вновь доказали, что вышли в лидеры мирового волейбола. Нас стали бояться. И уверенность появилась: мы выходили на площадку и были уверены — не проиграем. К тому же многие понимали, что ещё одного шанса стать чемпионами у большинства ребят не будет. И вот такое единение и сплочённость останутся со мной навсегда.

Запомню это на всю жизнь ещё и как капитан той команды, который переживал происходящее, наверное, чуть больше, чем остальные ребята. Потому что, как и тренеры, нёс ответственность за итоговый результат. И я рад, что всё закончилось именно так, как мы мечтали. И что была такая важная замена, сыгравшая едва ли не решающую роль. Владимир Романович строил эту команду полтора года. Именно поэтому, полагаю, не получилось в Рио: времени не хватило довести начатое до ума. Алекно вернулся в сборную поздновато. Я был на сборах перед Бразилией — Романыч меня пригласил. Но перед этим сорвал плечо и сильно ударить по мячу не мог. Не мог пользоваться и силовой подачей. Тренер всё это видел. И не я один был в таком состоянии», — сказал Хтей.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» позже.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МВК Белогорье Мужская сборная России - Волейбол Владимир Алекно Геннадий Шипулин Тарас Хтей
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