Нирка: в сборной России по пляжному волейболу взят курс на омоложение

Главный тренер сборной России по пляжному волейболу Вячеслав Нирка сказал, что в национальной команде взят курс на омоложение состава. 31 мая в Москве стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу.

«Мы взяли курс на омоложение сборной. Сейчас в наших командах половина игроков не старше 21 года. Результаты придут, нужно определённое время на перестроение пар, но мы работаем каждый день и нацелены как минимум повторить успехи прошлого сезона. Здорово, что есть возможность выступить на домашнем этапе. Будем стараться порадовать зрителей!» — цитирует Нирку официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.