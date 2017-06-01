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Гендель, Бабешина, Столярова, Талышева и Макарова перешли в «Динамо-Москва»

1 июня 2017, четверг. 12:30. Волейбол

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил агентству «Р-Спорт», что клуб заключил двухлетние контракты с Еленой Гендель, Мариной Бабешиной, Дарьей Столяровой, Дарьей Талышевой и Анной Макаровой. В прошлом сезоне блокирующая Гендель выступала в краснодарском «Динамо», связующая Бабешина – в «Уралочке-НТМК», диагональная Столярова – в казанском «Динамо», доигровщица Макарова и либеро Талышева – в «Протоне» из Саратовской области.

Ранее «Динамо» покинули либеро Анна Малова, блокирующая Майя Поляк, доигровщицы Анастасия Маркова и Анастасия Бавыкина.

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Динамо Москва Анна Макарова Владимир Зиничев Марина Бабешина
Новости. Волейбол
1 июня 2017, четверг
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