Гендель, Бабешина, Столярова, Талышева и Макарова перешли в «Динамо-Москва»

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил агентству «Р-Спорт», что клуб заключил двухлетние контракты с Еленой Гендель, Мариной Бабешиной, Дарьей Столяровой, Дарьей Талышевой и Анной Макаровой. В прошлом сезоне блокирующая Гендель выступала в краснодарском «Динамо», связующая Бабешина – в «Уралочке-НТМК», диагональная Столярова – в казанском «Динамо», доигровщица Макарова и либеро Талышева – в «Протоне» из Саратовской области.

Ранее «Динамо» покинули либеро Анна Малова, блокирующая Майя Поляк, доигровщицы Анастасия Маркова и Анастасия Бавыкина.