Перед матчем с РФ гречанки победили хорваток в отборе на ЧМ-2018 по волейболу

Женская сборная Греции по волейболу в матче второго тура квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года, который проходит в Осиеке (Хорватия), в трёх партиях обыграла хозяек площадки со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:18).

Гречанки одержали вторую победу на турнире. В первом туре они на тай-брейке одолели сборную Венгрии (3:2). В третьем туре греческая команда сыграет со сборной России, которая с двумя победами в трёх партиях лидирует в группе А.

Волейбол. Чемпионат мира—2018. Женщины. Квалификационный турнир. Группа А. Второй тур

Хорватия – Греция — 0:3 (21:25, 23:25, 18:25).