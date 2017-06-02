«Пляжники» Стояновский/Ярзуткин вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Москве

Россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин победили латвийцев Мартина Плавинса и Харальдса Регзу со счётом 26:24, 21:13, а также бразильцев Саймона и Альваро Фильо со счётом 21:17, 21:18 и с первого места в группе B напрямую вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве.

Остальные российские пары (по три у мужчин и женщин), проиграв первые матчи группового турнира, 2 июня сыграют за третье место в своих группах, дающее право на выход в плей-офф с 1/16 финала. Александр Лихолетов и Илья Лешуков проиграли латвийской паре Йанис Смедин и Александр Самойлов, Максим Сиволап и Игорь Величко уступили бразильцам Элисону и Бруно Шмидту, Вячеслав Красильников и Никита Лямин проиграли норвежцам Кристиану Сёруму и Андресу Молю.

В женском турнире Ольга Мотрич и Светлана Холомина проиграли бразильянкам Ларисе и Талите, Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова уступили швейцаркам Нине Бетшарт и Тане Хюберли, Евгения Уколова и Анастасия Барсук проиграли Эмили Дэй и Бриттани Хочевар.