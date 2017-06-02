Стояновский: мечтаем повторить медальный успех в Мировом туре на домашнем песке

Российские волейболисты Олег Стояновский и Артем Ярзуткин выиграли оба матча в группе на этапе Мирового тура в Москве и напрямую вышли в 1/8 финала соревнований.

«Это не первый наш этап в Москве. По сравнению с прошлым годом набрались немного опыта, поэтому нервозности уже меньше. Здорово, что удалось выиграть обе встречи, придётся сыграть на один матч меньше. Ставим перед собой самые высокие цели, в этом году уже была медаль на одном из этапов Мирового тура. Конечно, есть мечты повторить такой успех и на домашнем песке. Однако не будем загадывать, пока задача стоит просто побеждать в каждой игре. Хочется видеть на трибунах как можно больше зрителей, спасибо тем, кто пришёл сегодня нас поддержать, несмотря на не самую лучшую погоду», – приводит слова Стояновского пресс-служба соревнований.