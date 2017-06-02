Улумбелашвили: женская сборная России — одна из лучших команд мира

Тренер женской сборной Грузии Паата Улумбелашвили прокомментировал поражение от команды России во втором туре европейской квалификации на чемпионат мира 2018 года со счётом 0:3 (8:25, 6:25, 13:25). 2 июня подопечные Владимира Кузюткина сыграют с командой Греции, а сборная Грузии встретится с командой Австрии.

«Мы знаем, что у сборной России лучшая команда в этом отборочном турнире и одна из лучших команд в мире. Противостоять такому сопернику всегда сложно. Это очевидно и по итоговому результату», — приводит слова Улумбелашвили официальный сайт Европейской конфедерации волейбола