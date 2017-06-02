«НОВА» подписала контракты со Жлобой и Мочаловым

Новокуйбышевская «НОВА» объявила о подписании контрактов со связующим Владиславом Жлобой и доигровщиком Александром Мочаловым, сообщает официальный сайт клуба.
Ранее 35-летний Жлоба выступал за «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой), «Динамо» (Краснодар) и «Урал» (Уфа).
34-летний Мочалов защищал цвета «Динамо» (Краснодар), «Нижнего Новгорода», «Зенита» (Казань), «Кузбасса» (Кемерово) и «Енисея» (Красноярск).
В минувшем регулярном чемпионате новокуйбышевская команда заняла 10-е место, а в плей-офф в двух матчах проиграла новосибирскому «Локомотиву».