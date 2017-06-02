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Дуэты Бирлова/Макрогузова и Мотрич/Холомина вышли в плей-офф этапа МТ в Москве

2 июня 2017, пятница. 13:04. Волейбол

Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова вышли в первый раунд плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. В своём втором матче на групповом этапе они обыграли голландок Марлен ван Ирсел и Манон Нуммердор-Флир – 2:1 (22:24, 21:19, 15:12).

Ольга Мотрич и Светлана Холомина обыграли украинок Валентину Давыдову и Евгению Щипкову – 2:1 (19:21, 21:18, 15:12) и также вышли в плей-офф.

Евгения Уколова и Анастасия Барсук потерпели второе поражение, уступив голландкам Йой Стуббе / Йолин Синнема – 0:2 (17:21, 18:21).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Евгения Уколова Екатерина Бирлова
Новости. Волейбол
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