Бирлова и Макрогузова проиграли в первом раунде плей-офф этапа МТ в Москве

Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова не смогли преодолеть барьер первого раунда плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве, проиграв бразильянкам Каролине Сольберг Сальгадо и Марии Антонелли со счётом 1:2 (17:21, 21:14, 9:15).

Ранее Ольга Мотрич и Светлана Холомина в первом раунде плей-офф проиграли представительницам Германии Маргарете Козух и Карле Боргер – 0:2 (13:21, 19:21).

Таким образом, представительниц России в сетке турнира не осталось. Соревнования в Москве завершатся 4 июня.