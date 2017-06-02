Сборная Австрии одержала вторую победу в отборе на ЧМ-2018 по волейболу

Женская сборная Австрии по волейболу в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года, который проходит в Осиеке (Хорватия), в трёх партиях обыграла команду Грузии со счётом 3:0 (25:14, 25:16, 25:14). Австрийки после поражения от россиянок в первом туре (0:3) одержали вторую победу подряд – накануне они обыграли команду Венгрии (3:2). Грузия потерпела третье поражение на турнире со счётом 0:3.

Во втором матче игрового дня встретятся команды России и Греции. Вслед за ними на площадку выйдут сборные Венгрии и Хорватии.

Волейбол. Чемпионат мира—2018. Женщины. Квалификационный турнир. Группа А. Третий тур

Австрия – Грузия — 3:0 (25:14, 25:16, 25:14).