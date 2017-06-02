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Баньоли: моя цель сейчас – подтянуть русский язык

2 июня 2017, пятница. 18:47. Волейбол

Новый главный тренер «Урала» Даниэле Баньоли прокомментировал своё назначение в уфимский клуб.

«Приглашение в «Урал» для меня большой вызов, потому что предстоит работать с молодыми игроками и с командой, у которой большие планы на будущее. Я работал в России четыре года и знаю многих российских игроков. Моя цель сейчас – подтянуть русский язык. Что касается состава, то мы будем исходить от рынка. Для нас очень важно иметь поддержку правительства Республики Башкортостан. Благодаря такой поддержке мы будем достигать хороших результатов», – приводит слова Баньоли пресс-служба «Урала»

Напомним, что сегодня итальянский специалист подписал контракт с «Уралом». Соглашение рассчитано на год.

Баньоли стал новым главным тренером «Урала»
Источник: Официальный сайт ВК "Урал" Сообщить об ошибке
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Новости. Волейбол
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