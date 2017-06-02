Антонов и Росси станут помощниками Баньоли в «Урале»

Новый главный тренер уфимского «Урала» Даниэле Баньоли определился с помощниками по тренерскому штабу. Ассистентом итальянского специалиста станет Ярослав Антонов, а тренером по физической подготовке – итальянец Джованни Росси, сообщает «Спорт Бизнес Online»

Оба тренера уже работали в уфимском клубе. Антонов в сезоне-2010/11 возглавлял команду после отставки Зорана Гаича, а Росси входил в тренерский штаб итальянца Флавио Гулинелли в сезоне-2014/15.

Напомним, что сегодня Баньоли подписал контракт с «Уралом». Соглашение рассчитано на год.