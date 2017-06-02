Россия не без труда обыграла Грецию в отборе на ЧЕ-2018 по волейболу

Женская сборная России по волейболу в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года, который проходит в Осиеке (Хорватия), в четырёх партиях обыграла команду Греции со счётом 3:1. Легко выиграв первую партию, россиянки отдали гречанкам вторую, в третьем сете вновь одержали уверенную победу, а в четвёртой партии, когда дело шло к тай-брейку, вернулись в игру и завершили матч в свою пользу. 21 очко принесла команде Наталия Гончарова, 17 очков (включая 4 блока и 3 эйса) — на счету Ирины Заряжко-Королёвой.

Для россиянок это третья победа на турнире и первая проигранная партия, гречанки потерпели первое поражение.

Волейбол. Чемпионат мира—2018. Женщины. Квалификационный турнир. Группа А. Третий тур

Греция – Россия — 1:3 (10:25, 26:24, 16:25, 23:25).