«Пляжники» Стояновский и Ярзуткин вышли в 3-й раунд плей-офф этапа МТ в Москве

Российская пара Олег Стояновский и Артём Ярзуткин вышла в третий раунд плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве. В 1/8 финала Стояновский и Ярзуткин, вышедшие в плей-офф напрямую как победители группы, в трёх партиях одолели голландскую пару Александер Броуэр / Роберт Миусен со счётом 2:1 (15:21, 21:15, 15:7).

Также шанс выйти в третий раунд плей-офф имеют россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин, которые в эти минуты играют с парой из Австрии Клеменс Допплер / Александр Хорст.