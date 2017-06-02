Шляпников: Россия не позволила сборной Аргентины показать её сильные стороны

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал победу над командой Аргентины (3:0) в стартовом матче Мировой лиги в Казани.

«Я считаю, победа сегодня для нас очень важна. Это стартовый матч для этой команды, которая заходит в свой олимпийский цикл. Поэтому при своих болельщиках, в своём зале играли. Ну и команда Аргентины непростая: мы к ней готовились, принимая во внимание её сильные стороны. Я считаю, что нам удалось создать коллектив, который способен побеждать такие команды. Игра мне сегодня понравилась. Были, конечно, шероховатости, но в целом план на игру команда выполнила. Считаю, что мы не позволили сборной Аргентины показать её сильные стороны – такой у них, к примеру, является игра в центре сетки. Хороший матч провели наши лидеры: и Клюка, и Жигалов, и к Ковалёву меньше всего претензий по качеству второй передачи», – приводит слова Шляпникова «Татар-информ».

Во второй игровой день, 3 июня, сборная России сыграет со сборной Франции. Завершат первый уик-энд Мировой лиги россияне матчем с командой Болгарии 4 июня.