Венгрия на тай-брейке вырвала победу у Хорватии в отборе на ЧМ-2018 по волейболу

Женская сборная Венгрии по волейболу в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года, который проходит в Осиеке (Хорватия), на тай-брейке обыграла команду Хорватии со счётом 3:2.

Два предыдущих матча – с Грецией и Австрией – венгерки проиграли в пятой партии со счётом 2:3. Третий тай-брейк принёс им первую победу. Команда Хорватии потерпела второе поражение подряд и после трёх туров имеет в активе лишь победу над сборной Грузии (3:0).

Волейбол. Чемпионат мира—2018. Женщины. Квалификационный турнир. Группа А. Третий тур

Венгрия – Хорватия — 3:2 (19:25, 30:32, 25:15, 25:21, 15:11).