Чехи победили сборную Финляндии в матче второго дивизиона Мировой лиги

Сборная Чехии во втором туре соревнований в группе А второго дивизиона Мировой лиги в Сеуле в четырёх партиях переиграли команду Финляндии.

В первом туре чехи в пяти партиях уступили волейболистам из Южной Кореи, а команда Финляндии проиграла словенцам со счётом 1:3. Завтра, 4 июня, сборная Чехии встретится с командой Словении, а финнам предстоит противостояние с хозяевами площадки.

Мужчины. Мировая лига

Дивизион 2. Группа А. Второй тур. Сеул, Южная Корея

Чехия — Финляндия — 3:1 (16:25, 25:23, 25:22, 25:16).