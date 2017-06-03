Сборная Греции одержала третью победу в отборе ЧМ-2018 по волейболу

Четвертый игровой день квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года среди женских команд, который проходит в Осиеке (Хорватия), начался с победы сборной Греции, которая в трех партиях взяла верх над грузинскими волейболистками со счётом 3:0 (25:13, 25:13, 25:14).

Гречанки одержали третью победу на турнире, уступив только россиянкам (1:3), сборная Грузии пока не взяла ни одной партии за четыре матча.

Следом на корт выйдут сборные России и Венгрии. А завершит игровой день матч Хорватия – Австрия.

Волейбол. Чемпионат мира—2018. Женщины. Квалификационный турнир. Группа А. Четвертый тур

Грузия – Греция — 0:3 (13:25, 13:25, 14:25)