«Пляжники» Стояновский и Ярзуткин вышли в полуфинал этапа Мирового тура в Москве

Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин в матче 1/4 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве, победили испанцев Пабло Эрреру и Адриана Гавиру со счётом 2:0 (21:16, 21:18). В полуфинале Стояновский и Ярзуткин сыграют с победителями другого четвертьфинального матча, в котором в эти минуты встречаются американцы Николас Лусена / Филип Дальхауссер и поляки Гжегож Фиялек / Михал Брыль.

Ранее в полуфинал пробилась другая российская пара — Вячеслав Красильников и Никита Лямин, и за выход в финал они поборются с дуэтом из Латвии Янисом Шмендиньшем и Александром Самойловым.

Полуфиналы состоятся поздним вечером 3 июня. На 4 июня, заключительный день Московского этапа Мирового тура, запланированы матчи за медали соревнований, участие в которых две мужские пары из России себе уже гарантировали.