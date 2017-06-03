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«Пляжники» Стояновский и Ярзуткин вышли в полуфинал этапа Мирового тура в Москве

3 июня 2017, суббота. 17:50. Волейбол

Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин в матче 1/4 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве, победили испанцев Пабло Эрреру и Адриана Гавиру со счётом 2:0 (21:16, 21:18). В полуфинале Стояновский и Ярзуткин сыграют с победителями другого четвертьфинального матча, в котором в эти минуты встречаются американцы Николас Лусена / Филип Дальхауссер и поляки Гжегож Фиялек / Михал Брыль.

Ранее в полуфинал пробилась другая российская пара — Вячеслав Красильников и Никита Лямин, и за выход в финал они поборются с дуэтом из Латвии Янисом Шмендиньшем и Александром Самойловым.

Полуфиналы состоятся поздним вечером 3 июня. На 4 июня, заключительный день Московского этапа Мирового тура, запланированы матчи за медали соревнований, участие в которых две мужские пары из России себе уже гарантировали.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Волейбол
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