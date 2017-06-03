Сборная Бразилии по волейболу одержала первую победу в Мировой лиге — 2017

Мужская сборная Бразилии по волейболу одержала первую победу в розыгрыше Мировой лиги — 2017. В матче второго тура первого игрового уик-энда в Пезаро (Италия) бразильцы в четырёх партиях обыграли команду Ирана — 3:1. Накануне южноамериканская команда на тай-брейке уступила сборной Польши (2:3). Для команды Ирана поражение стало вторым в двух проведённых матчах. В первом туре они проиграла Италии (0:3).

Волейбол. Мировая лига. Первый игровой уик-энд. Италия, Пезаро

Группа А1. Второй тур

Иран — Бразилия — 1:3 (25:21, 19:25, 22:25, 22:25).