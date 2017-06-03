Сборная Бельгии по волейболу одержала первую победу в Мировой лиге — 2017

Мужская сборная Бельгии по волейболу одержала первую победу в розыгрыше Мировой лиги – 2017. В матче второго тура первого игрового уик-энда в Нови-Сад (Сербия) бельгийцы в трёх партиях обыграли хозяев площадки со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:23).

Накануне бельгийцы на тай-брейке уступили команде Канады (2:3). Сербы в первом туре в четырёх партиях обыграли сборную США (3:1).

Волейбол. Мировая лига. Первый игровой уик-энд. Нови-Сад, Сербия

Группа В1. Второй тур

Бельгия – Сербия – 3:0 (25:20, 25:18, 25:23).