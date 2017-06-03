Клюка: сборная Франции не сверхъестественная, готовы были их «убивать»

Доигровщик сборной России по волейболу Егор Клюка прокомментировал поражение от команды Франции (0:3) в матче группового этапа Мировой лиги в Казани.

«Сам не понял, почему у нас не получилось вначале. Сборная Франции не сверхъестественная. Обычная средняя команда, с которой надо было играть. Мы сами отдали начало, и это придало им уверенности. Если бы мы со старта матча прижали соперника, они бы играли совсем по-другому. Нам понадобилось время, чтобы сыграться с Пашей Панковым, и оно стало в итоге очень драгоценным. Отсутствие Нгапета и Рузье? Эти волейболисты играют роль в сборной Франции, но стиль команды и без них тот же. Мы вообще готовы были их «убивать». Но все эти маленькие провалы, после которых тяжело догонять. Французы очень хорошо защищаются, поэтому трудно добивать до пола», – приводит слова Клюки «Татар-информ».