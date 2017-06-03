Хорватия обыграла Австрию в отборе на ЧМ-2018 по волейболу

В четвертый игровой день квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года среди женских команд, который проходит в Осиеке (Хорватия), хозяйки турнира в четырех партиях взяли верх над командой Австрии со счётом 3:1 (23:25, 26:24, 25:20, 25:16).

В заключительный день турнира сборная Хорватии встретится с Россией. Именно в этом матче, по предстартовым прогнозам, должна была определиться команда, которая получит путевку на ЧМ-2018 в Японии. Но турнирная ситуация сложилась таким образом, что россиянки выиграли квалификацию досрочно. А вот хорваткам, чтобы претендовать хотя бы на второе место, дающее право сыграть в еще одном отборочном турнире, завтра нужно обыгрывать россиянок и надеяться на то, что идущие вторыми гречанки уступят немотивированной Австрии.

Волейбол. Чемпионат мира—2018. Женщины. Квалификационный турнир. Группа А. Четвертый тур

Хорватия – Австрия – 3:1 (23:25, 26:24, 25:20, 25:16).