Салпаров: Болгария не раз доказывала, что может обыгрывать волейболистов РФ

Либеро сборной Болгарии Теодор Салпаров после поражений от Франции (0:3) и Аргентины (2:3) в первых двух матчах группового этапа Мировой лиги отметил, что его команда постарается реабилитироваться в поединке с Россией, который пройдёт 4 июня.

«Тяжело, когда вкладываешь всю душу игру и проигрываешь, тем более что сборная Аргентины команда нашего уровня. Будем разбирать ошибки. Уже завтра против сборной России постараемся сыграть лучше. Мы не раз доказывали, что можем обыгрывать россиян. Найдём в себе силы и будем бороться. Нельзя проигрывать все три матчи первого уик-энда – это будет тяжело психологически.

Болгария, как один из хозяев чемпионата мира-2018, не играла квалификацию. Все команды сыграли по пять матчей, какими бы они ни были. А у нас было лишь два товарищеских матча с Китаем – не самым сильным соперником. Поэтому сыгранность между отдельными игроками оставляет желать лучшего.

У меня есть предложение в следующем сезоне быть спортивным директором и игроком в болгарском «Нефтохимике». Но контракт пока не подписан. Генеральный директор «Лукойл-Болгария» Валентин Златев хочет вернуть домой лучший болгарских игроков и создать команду, которая будет побеждать не только в Болгарии, но и в Европе.

Что думаю о новом «Зените» из Санкт-Петербурга? У меня там будет играть много друзей. Это плюс для российского волейбола, если будет ещё одна сильная команда, повысится конкуренция», – приводит слова Салпарова «Спорт Бизнес Online».